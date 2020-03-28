Kozan Kaymakamı işaret dili kullanarak vatandaşları uyardı

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozanlı vatandaşları ülke genelinde artan Korona virüs (Kovid 19) vakaları nedeni ile evde kalmaları için işaret dili kullanarak uyardı.

Gerekli olmadıkça evde kalınması gerekliliğine dikkat çeken Kaymakam Şafak Gürçam, işitme engelli vatandaşlar içinde işaret dili ile “Koronavirüsünün şakası yok lütfen evde kalın” uyarısında bulunduğu videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kozan’da Korona virüs salgının önüne geçmek için bir çok tedbir alırken İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve Jandarma ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını, talepler doğrultunda alarak evlerine teslim ediyor. İlçede gece ve gündüz güvenlik güçleri mahalle mahalle anons yaparak sık sık polis ve jandarma ekipleri sokakta evde kalınması için uyarıyor. Öte yandan, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşlar, kronik hastalığı olan ve ihtiyaç sahibi ailelerin Korona virüs tedbirleri kapsamında mağdur olmaması kaymakamlık bünyesinde vatandaşın ihtiyaçlarına cevap vererek çalışmalara aralıksız devam ediyor.

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