Ceyhan Kaymakam\u0131 Bayram Y\u0131lmaz, korona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131na kar\u015f\u0131 vatanda\u015flar\u0131n evde kalmas\u0131 gerekti\u011fini hat\u0131rlatarak, toplum sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in herkesin uyar\u0131lar\u0131 dikkate almas\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu. Kaymakam Bayram Y\u0131lmaz, il\u00e7e halk\u0131na \u201cBiz sizin i\u00e7in g\u00f6revdeyiz, siz bizim i\u00e7in evde kal\u0131n\u201d \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.Kaymakam Bayram Y\u0131lmaz, \u201cKorona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131na kar\u015f\u0131 \u00fclke olarak vermi\u015f oldu\u011fumuz m\u00fccadelede hepimize g\u00f6rev d\u00fc\u015f\u00fcyor. Devletimizin vermi\u015f oldu\u011fu tedbir kararlar\u0131na b\u00fct\u00fcn Ceyhanl\u0131 hem\u015fehrilerimin eksiksiz bir \u015fekilde riayet etmesini, hassasiyet g\u00f6stermesini hepinizden istirham ediyorum. Bu m\u00fccadelenin en az kay\u0131pla ve en k\u0131sa zamanda bitirilebilmesi i\u00e7in sizlerin anlay\u0131\u015f\u0131na, yard\u0131m\u0131na ve sabr\u0131na ihtiyac\u0131m\u0131z var. Bizler de t\u0131pk\u0131 sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131z gibi sizin i\u00e7in i\u015fimizin ba\u015f\u0131nday\u0131z. G\u00f6revimizin, mesaimizin ba\u015f\u0131nday\u0131z. Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta sonunda gerekmedik\u00e7e evlerinizden \u00e7\u0131kmayarak \u00e7a\u011fr\u0131lar\u0131m\u0131za kulak verdiniz. Toplum sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ad\u0131na t\u00fcm vatanda\u015flar\u0131m\u0131za te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Hafta sonunda g\u00f6sterdi\u011finiz hassasiyeti hafta genelinde g\u00f6stermenizi istirham ediyorum. Biz sizler i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz l\u00fctfen sizlerde bizim i\u00e7in evde kal\u0131n\u201d dedi.