91 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Adana'da bugün hava sıcaklığı 42 dereceye ulaşarak, 1929 yılından bu yana Mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değeri oldu Sıcak havadan bunalan vatandaşlar sulama kanalı ve parklara akın ederken, hayvanlar da süs havuzları ve gölgelik yerlerde kalmayı tercih etti

Adana'da bugün hava sıcaklığı 42 dereceye ulaşarak, 1929 yılından bu yana Mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değeri oldu.

Adana'da Meteoroloji verilerine göre 19292020 arasında Mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık bugüne kadar 41.3 derece olarak ölçüldü. Bugün hava sıcaklığının gölgede 42 derece ölçülmesi ile 91 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Güneşe direkt maruz kalan termometreler ise 46 dereceyi gösterdi.

Evlerinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için havuzlar kapalı olunca sulama kanallarına akın etti. Sulama kanallarına giden vatandaşlar havanın aşırı sıcak olduğunu ve evlerde bunaldıklarını söylerken, bir vatandaş aşırı sıcak nedeniyle güneşe ateş ettiğini söyledi. Bir vatandaş da çocuğuyla birlikte sulama kanalında serinledi. Vatandaşın koruyucu yelek giydirdiği küçük çocuk, havanın çok sıcak olduğunu söyledi. Temizlik görevlileri başta olmak üzere bazı vatandaşlar ise sıcakta çalışmak zorunda kaldı.

Sıcaktan insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Bazı hayvanlar parklarda gölgede yatarken, güvercinler ise parktaki süs havuzlarında serinledi. Adana'da sıcakların Perşembe gününe kadar devam etmesinin beklendiği ve o günden sonra 8 derece birden düşeceği öğrenildi.

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