Adana'da 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı (2)

<br>SOSYAL MEDYADAKİ YORUM NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR<br>Adana´da polisin `dur´ ihtarına uymayan ve 7 kilometrelik kovalamaca sonucu ara sokakta otomobilden inmeye çalışırken yakalanan H.T. ile kuzeni M.C.T.´nin, 11 Mayıs Pazartesi günü yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştıkları, aracın sürücüsü Cumali A.´nın da şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği ortaya çıktı. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Pınar Mahallesi´ndeki kavganın, akraba olan iki taraf arasında sosyal medyada bir fotoğrafa yapılan yorum nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-05-19 23:31:36<br>
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