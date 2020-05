Bezik: "Sıcaklar panik atak yaşayanlar için daha tehdit edici olabilir" Psikolog Batın Bezik, bu sürecin özellikle anksiyete, depresyon ve panik atak sorunları yaşayan kişiler için daha da tehdit edici olabileceğini belirtti

Psikolog Batın Bezik, Adana son 91 yılın en sıcak Mayıs ayının yaşandığını hatırlatarak, "Bu süreç özellikle anksiyete, depresyon ve panik atak sorunları yaşayan kişiler için daha da tehdit edici olabilir. Var olan semptomlarında artış gözlenebilir" dedi.

Afrika'dan gelen ve yaklaşık bir haftadır Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasından dolayı Adana'da 91 yılın sıcaklık rekoru kırılarak gölgede hava sıcaklığı 42 dereceye kadar ulaşırken, termometreler 46 dereceyi gösterdi.

Psikolog Batın Bezik, aşırı sıcağın insan psikolojisinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Güneş ışığının insan psikolojisi üzerinde olumlu etkilerinin bulunduğunu; aşırı sıcağın ise bireyleri olumsuz etkilediğini ifade eden Bezik, "Bireylerin aşırı sıcak olan günlerde ve bu sıcakların yaşandığı bölgelerde daha sinirli ve tahammülsüz olabildiklerini görmekteyiz. Bireylerin uyku ve beslenme düzenleri de olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca kişilerde günlük aktivitelerine karşı isteksizlik, halsizlik gibi sorunlar gözlemlenebilir ve bu da beraberinde dikkat dağınıklığını getirebilir" dedi.

Bezik, mevsimsel geçişlerin insanların psikolojileri üzerinde depresif belirtiler bırakabilmesiyle birlikte; genel olarak bireylerin sonbahar ve kış aylarına oranla, ilkbaharda havaların da ısınmaya başlaması ve güneş ışınlarının yavaş yavaş kendini göstermesiyle bu süreci daha çabuk atlattığını ifade etti.

Kalın kıyafetler ve boğucu hava yerini yüzünü göstermeye başlayan güneşe bıraktıkça, bireylerin kış aylarına göre daha enerjik olduklarına dikkat çeken Bezik şöyle devam etti:

"Ancak şu sıralar ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsün var olan stresi ile sıcakların da ani bir şekilde başlaması ve ilkbahar aylarını alışılagelmişin dışında geçirmiş olmamız, kişilerin günlük aktivitelerinden mahrum kalmasıyla bireylerde bulunan anksiyetenin daha da artmasına sebep olabilir. Sıcakların artarak devam edeceği düşüncesi kişileri daha da olumsuz etkileyebilmektedir. Güneş ışığından mahrum kalınan ve genel olarak kapalı bir havanın hüküm sürdüğü kış aylarından ani, beklenmedik ve kişileri olumsuz etkileyecek bir şekilde başlayan aşırı sıcaklar bireylerde adaptasyon sorunu oluşturabilmektedir. Bu süreç özellikle anksiyete, depresyon ve panik atak sorunları yaşayan kişiler için daha da tehdit edici olabilir. Var olan semptomlarında artış gözlenebilir. Bireylerde sıcak basması, kalp çarpıntısı, uyku sorunları ve nefes darlığı gibi belirtiler olabilir. Depresif bir süreç içerisinde olan bireylerse kendilerini daha mutsuz hissedebilirler."

Bezik, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak için şu önerilerde bulundu:

"Var olan durumu değiştiremeyeceğimiz için duruma verilen tepkiyi değiştirmeliyiz. Olumsuz otomatik düşüncelerimizin etkisi altında kalmamalıyız. Stres oluşturan ortamlardan ve durumlardan kaçınabilirsiniz. Suyun rahatlatıcı etkisinden yararlanabilir, bol bol su içip, sık sık duşa girebilirsiniz. Uyku düzeninize dikkat etmelisiniz. Uykunuz geldiği an yatağa gitmeli, uyuyamazsanız da yatakta çok vakit geçirmemeli ve uyuduğunuz yerin çok sıcak veya çok soğuk olmamasına özen göstermelisiniz. Mümkün olduğu kadar yapmamız gerekenler üzerinden bir plan oluşturmalı, yapabileceğimiz aktiviteleri gün içerisinde çok sıcak olmayan saatlere göre düzenlemeliyiz."

Batın Bezik, aslında beden ve psikolojinin ortaklaşa hareket ettiğini, bedenin etkilendiği her durumdan psikolojinin de etkilendiğini, psikolojinin etkilendiği durumlarda ise bedenin ona göre tepki gösterdiğini, istendiği sürece bu muhteşem yapılarla, insanın hayatta var olan ve oluşacak her türlü olumsuzluklarla baş edebilecek güce sahip olduğunu sözlerine ekledi.

