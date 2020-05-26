Ceyhan'da rüzgar buğdaya zarar verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceyhan'da rüzgar buğdaya zarar verdi

İHA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, şiddetli rüzgar buğday ekili alanlara zarar verdi.

Ceyhan'da rüzgar buğdaya zarar verdi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, şiddetli rüzgar buğday ekili alanlara zarar verdi.
Adana İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Gürkan Yaşar, Ceyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özer Er ve Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri, sıcaktan ve şiddetli rüzgardan zarar gören çiftçileri ziyaret ettiler.
İssırganlı, Karcılar, Soysalı, Tumlu, Sağkaya , Tatlıkuyu, Gümürdülü, Gümüşdere ve Kıvrıklı'da zararın yüksek olduğu belirtildi.
Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Öztürk, şiddetli rüzgardan ötürü dane dökümünün ortalama yüzde 10 olduğunu belirterek, mahsulünü biçmemiş çiftinin büyük zarara uğradığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Demirtaş: "Başarı hepimize ait" Adana'a cemaatle namaz kılınacak camilerle ilgili yapılacak çalışmalar Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleşen toplantıda belirlendi
YEREL HABERLER Vali Demirtaş: "Başarı hepimize ait" Adana'a cemaatle ...
Kocaispir: "Yüreğir'de yol sorunu kalmayacak"
YEREL HABERLER Kocaispir: "Yüreğir'de yol sorunu kalmayacak"
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı: Narenciyede yüzde 80´in üzerinde kayıp var
YEREL HABERLER Adana Çiftçiler Birliği Başkanı: Narenciyede yüzde ...
Katar'a kargoyla gönderilen uyuşturuculara el kondu
YEREL HABERLER Katar'a kargoyla gönderilen uyuşturuculara el kondu
Nargile kutusunda uyuşturucu hap sevkıyatı Adana'da kargoyla nargile kutusu içinde Katar'a gönderilmek istenen 46 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Nargile kutusunda uyuşturucu hap sevkıyatı Adana'da ...
Doğru: "Narenciyede yüzde 80’in üzerinde kayıp var" Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru: "Sigortalı alanlarda sıcak ve poyrazı kapsam dışı bırakan TARSİM ile görüşme yaptık, konu inceleniyor"
YEREL HABERLER Doğru: "Narenciyede yüzde 80’in üzerinde kayıp ...
Anne kedi ve 6 yavrusunun öldürülmesi tepkilere neden oldu
YEREL HABERLER Anne kedi ve 6 yavrusunun öldürülmesi tepkilere neden ...
Anne kedi ve 6 yavrusunun öldürülmesi tepkilere neden oldu
YEREL HABERLER Anne kedi ve 6 yavrusunun öldürülmesi tepkilere neden ...
Narenciyeyi sıcak ve poyraz vurdu Üreticiler, narenciyede yüzde 80 - 90’a varacak ürün kaybı olacağını belirterek, Çukurova'nın afet bölgesi ilan edilmesini istedi
YEREL HABERLER Narenciyeyi sıcak ve poyraz vurdu Üreticiler, ...
Tarım işçileri, bayram ve kısıtlamada da üretmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Tarım işçileri, bayram ve kısıtlamada da üretmeye ...
Polis denetimde helikopterden anonsla bayram kutladı
YEREL HABERLER Polis denetimde helikopterden anonsla bayram kutladı
Tufanbeyli’de kar eşsiz manzara oluşturdu
YEREL HABERLER Tufanbeyli’de kar eşsiz manzara oluşturdu
Rüzgarın zarar verdiği ağaçlar faciaya neden oluyordu İki evin bahçesinde bulunan çam ve dut ağacı devrilme tehlikesi yaşarken vatandaşların belediyeye ihbarı ile facianın önüne geçildi.
YEREL HABERLER Rüzgarın zarar verdiği ağaçlar faciaya neden ...
'Dur' ihtarına uymayıp, polis aracına çarpan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayıp, polis aracına çarpan ...
Sokağa çıkma kısıtlamasına helikopterli denetim Adana'da havadan yapılan denetimde vatandaşların bayramı kutlandı, sokağa çıkılmaması konusunda uyarı yapıldı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasına helikopterli ...
Polis aracına çarpan uyuşturucu tacirleri kaçamadı Adana'da "dur" ihtarına uymayıp polis aracına çarptıktan sonra yaya olarak kaçmak isteyen 3 zanlıdan 2'si yakalanırken bu anlar saniye saniye görüntülendi Çarpmanın etkisiyle 2 polis hafif şekilde yaralanırken, zanlıların aracından kubar esrar çıktı
YEREL HABERLER Polis aracına çarpan uyuşturucu tacirleri ...
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan engelli adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan engelli adam evinde ölü bulundu
Kozan'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
YEREL HABERLER Kozan'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Ceyhan'da bayram coşkusu sokaklara taşındı
YEREL HABERLER Ceyhan'da bayram coşkusu sokaklara taşındı
Adana'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
YEREL HABERLER Adana'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Tufanbeyli'de "Balkona veya pencereye çık kitabını al" projesi
YEREL HABERLER Tufanbeyli'de "Balkona veya pencereye çık kitabını ...
Polisten bayramda evde kalan Adanalılara palyaçolu ve müzikli eğlence
YEREL HABERLER Polisten bayramda evde kalan Adanalılara palyaçolu ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X