Hastane önünde sopalı kavga

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<br>Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)ADANA'da, hastane önünde aralarında kadınların da bulunduğu iki grup sopalarla kavga etti. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan taraflar, polis tarafından gözaltına alındı.<br>Olay, Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Hastanesi Acil Servis önünde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kadınların da aralarında bulunduğu taraflar, sopalarla birbirlerine saldırdı. Koronavirüs salgınına yönelik alınan sosyal mesafe kuralına hiçe sayan tarafları, hastanenin özel güvenlik görevlileri ayırdı. Şüpheliler daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-05-30 15:27:29<br>

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