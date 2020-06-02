Elindeki poşetten 3 bin uyuşturucu hap çıktı, tutuklandı

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, sokak satıcısı olduğu öne sürülen ve üzerinde 3 bin 3 adet uyuşturucu hapla yakalanan Emrah K. (27), tutuklandı. <br>Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi´nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, harekete geçti. Takip sonucu Emrah K.'yi yakalayan polis, yaptığı üst aramasında şüphelinin elindeki poşetin içerisinde 3 bin 3 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Emrah K. gözaltına alındı. <br>Gözaltına alınan Emrah K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-02 12:30:21<br>
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