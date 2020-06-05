Otobüste ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye götürüldü

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.<br>Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi´nde toplu taşıma araçlarında salgına yönelik denetim yaptı. Toplu taşıma araçlarına binen polisler, vatandaşları ve araç şoförlerini maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyararak bilgilendirici broşür dağıttı. Öte yandan toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların tek tek ateşleri ölçüldü.<br>ATEŞİ 38.5 ÇIKINCA OTOBÜSTEN İNDİRİLDİ<br>Denetimler sırasında otobüsle seyahat eden Bengi Y.´nin ateşi 38.5 derece ölçüldü. Bengi Y., otobüsten indirilerek kaldırımda oluşturulan güvenli alana alındı. Bengi Y., polisin çağırdığı ambulansla test yapılması için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü.<br>ADANA´DA 8 NOKTADA DENETİMLER SÜRÜYOR<br>İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Aksoy, normalleşme süreci kapsamında getirilen kurallarla ilgili denetimlerin sürdüğünü belirterek, "Yolcuların, araçlardaki koltuk sayılarına oturması, sürücü ve yolcuların maske takması ve araçlarda dezenfektan bulundurulması zorunluluğu ile ilgili uygulamalar yapıyoruz. Vatandaşlara ve sürücülere gerekli uyarılarda bulunduk. 1 Haziran´dan bu yana 8 noktada denetimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-05 15:02:23<br>

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