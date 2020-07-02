Adana´da, çocukları fuhşa zorlayan çete çökertildi

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA´da, çocukları fuhşa zorlayan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 20´si kadın 33 kişi gözaltına alındı. Fuhşa zorlananlardan 4´ünün yaşının 18'den küçük, 8´inin de üniversite öğrencisi olduğu ortaya çıktı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşı küçük çocukların fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu çete üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından 29 Haziran´da şafak vakti operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda, 20´si kadın 33 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin 300 ile 500 lira arasında para karşılığında fuhşa zorladıkları kadınları, Adana ve diğer illerdeki ev ve otellere götürdükleri, 4 mağdurun yaşının küçük olduğu ve 8´inin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.<br>Öte yandan yaşları 15 ile 17 arasında değişen mağdurlarla fuhuş yaptığı belirlenen 8 kişiye de işlem yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-07-02 10:10:35<br>
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