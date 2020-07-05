Sulama kanalına giren 18 yaşındaki Abdulbaki kayboldu (2)

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<br>CESEDİ BULUNDU<br>Adana'da, serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Abdulbaki Akal'ın bulunması için su kesildi. Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, yaklaşık 4 saat sonra Akal'ın cansız bedenine ulaştı. Abdulbaki Akal'ın cesedi, otopsi için morga götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-07-05 14:43:00<br>

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