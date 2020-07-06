Adana'da kaçakçılık operasyonu Piyasa değeri 76 bin lira olan kaçak içki, cinsel içerikli ürün, etil alkol ve kartuş ele geçirildi

Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 76 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri iki farklı adreste kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı.

Eş zamanlı olarak adreslere düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 76 bin lira olan 112 şişe kaçak içki, 3 bin 965 cinsel içerikli kaçak ürün, 7 litre etil alkol, 1 pompalı tüfek ve 26 kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

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