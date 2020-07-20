Başlangıç maaşı 26 bin lira olan pilotluğa ilgi arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başlangıç maaşı 26 bin lira olan pilotluğa ilgi arttı

DHA

Başlangıç maaşı 26 bin lira olan pilotluğa ilgi arttı


Rüşan Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI-Nuri PİR/ADANA, (DHA)KONYA Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde geçen yıl açılan Pilotaj Bölümü´nde öğrenciler, 5 yıl boyunca çeşitli teorik ve pratik eğitimler alıyor. Pilotluk eğitimi için 400 bin TL ila 700 bin TL arasında para ayıran öğrenciler, mezun olduklarında yüksek maaşlarla iş bularak, kısa sürede bu masraflarından daha fazla para kazanabiliyor. Pilotaj Bölümü Eğitim Müdürü Süleyman Doğan, "Zorlu eğitim sürecinin ardından öğrenciler, havayollarında 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar ve 94 bin TL´ye kadar çıkabiliyorlar. Son 10 yılda pilotluk eğitimlerine ilgi yüzde 50-60 arttı" dedi.
Türkiye´nin, coğrafi konumu gereği diğer ulaşım sistemlerinde olduğu gibi havayolu taşımacılığında da potansiyeli günden güne artıyor. Havayolu sektöründe donanımlı ve nitelikli pilot eksikliği, dünyada olduğu gibi Türkiye´de de önemli bir eksik olarak ön plana çıkıyor. Özel havacılık şirketlerinin artmasıyla birlikte hava ulaşımındaki hızlı büyüme ve gelişim süreci, nitelikli personel ihtiyacını doğuruyor. Bu kapsamda Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde geçen yıl açılan Pilotaj Bölümü´nde öğrenciler, 5 yıl boyunca çeşitli teorik ve pratik eğitimler alıyor. Pilotluk eğitimi için 400 bin TL ila 700 bin TL arasında para ayıran öğrenciler, mezun olduklarında yüksek maaşlarla iş bularak, kısa sürede bu masraflarından daha fazla para kazanabiliyor.
220 SAAT TEORİK, 17 SAAT PRATİK EĞİTİM VERİLİYOR
KTO Karatay Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Eğitim Müdürü Süleyman Doğan, öğrencilerin, Planör Pilot Lisansıyla başlatıldığını, sonrasında Hususi Pilot Lisansı (PPL), Öğrenci Pilot Lisansı (SPL) ile devam edildiğini, Sorumlu Pilot Uçuşu (PIC), Çok Motor Sınıf Yetkisi (MECR) eğitimleri verildiğini bildirdi. Doğan, çeşitli sivil havacılık sınavlarını geçen kursiyerlerin hava yollarında çalışmaya hazır hale geldiklerini söyledi. Toplamda 220 saatlik eğitime ek olarak 17 saatlik planör eğitimi verdiklerini de belirten Doğan, eğitimlerin yüksek güvenlikli hava araçlarında yapıldığını kaydetti.
YÜKSEK MAAŞLARLA İŞ BULUYORLAR
Öğrencilerin, dünyada revaçta olan bir mesleğe sahip olduklarını ve yüksek maaşlarla iş bulma şanslarının yüksek olduğunu belirten Doğan, şöyle konuştu:
"Pilot adaylarında aranan özelliklerin başında çok sağlıklı olmaları gerekiyor. Ayrıca temel matematik, fizik ve beşeri bilimleri de iyi bilmesi gerekiyor. Bu zorlu sürecin ardından öğrenciler, havayollarında 3 bin 400 euro maaşla işe başlıyorlar ve 12 bin euroya kadar çıkabiliyorlar. Bunlar pilotların normal maaşları. Fazla mesai, kıtalararası uçuşlar, yatıya kalma gibi ekstralarla 5-6 bin euro gibi fazladan gelirleri de olabiliyor. Pilotluğa ilgi de son 10 yılda yüzde 50-60´lık bir artış var. Türkiye´deki yabancı pilot popülasyonunun yüksek olmasının etkisi büyük. Gençlerimiz de bu sektörde iş bulma şansının çok olduğunu bilerek bu işe yöneliyor."
Pilot eğitimi alan öğrenci Ecrem Fıçıcı, çocukluğunda çok sık seyahat yaptığı için uçaklara karşı ilgisi olduğunu bu nedenle pilot olmaya karar verdiğini belirterek, "Eğitimim çok güzel gidiyor, memnunum. Yaklaşık 3-4 aydır yer dersleri ve havacılık dersleri alıyorum. Sadece simülasyonda uçmuştum. İlk defa planörle uçacağım için heyecanlıyım. İleride uçuş eğitmeni olarak çalışmak istiyorum" diye konuştu. Muhammet Şami Çetin ise küçük yaşlardan bu yana uçmak istediği için bu mesleği seçtiğini belirterek, "Benim de simülasyon deneyimim olmuştu. İlk defa canlı canlı uçacağım. Çalışmalarımız ağır, derslerimiz zor ama sevdikten sonra her iş kolay. Hedefim pilot olmak" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-07-20 09:05:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akdeniz’in ihracat şampiyonu AHKİB AHKİB, yeni normalde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 177 artış yakalayıp, 51,8 milyon dolar ihracat başarısı elde etti
YEREL HABERLER Akdeniz’in ihracat şampiyonu AHKİB AHKİB, yeni ...
Yüreğir ve Aladağ'dan güç birliği Başkanlar Kocaispir ve Akgedik’ten ortak mesaj: "Amacımız vatandaşa hizmet"
YEREL HABERLER Yüreğir ve Aladağ'dan güç birliği Başkanlar Kocaispir ...
Motosikletli kapkaççı saç tıraşından yakalandı
YEREL HABERLER Motosikletli kapkaççı saç tıraşından yakalandı
TIR´ın deposuna kaçak akaryakıt aktarırken yakalandılar
YEREL HABERLER TIR´ın deposuna kaçak akaryakıt aktarırken ...
Kadınlara kapkaç şoku yaşatan 2 kişi tutuklandı Adana’da biri polis eşi 2 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli, saç tıraşlarından tespit edilerek yakalandı
YEREL HABERLER Kadınlara kapkaç şoku yaşatan 2 kişi ...
Kuzenleri vurdu, 40 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Kuzenleri vurdu, 40 günlük yaşam savaşını kaybetti
Dinlenme tesisine kaçak akaryakıt operasyonu Adana'da kaçak dolum yapılan dinlenme tesisinde 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Dinlenme tesisine kaçak akaryakıt operasyonu Adana'da ...
PKK bombalı eylem planı yaparken, ünlü sanatçıların adını şifrelemiş Bölücü terör örgütü PKK'nın şehir merkezinde bombalı eylem yapacakken "Murat Boz", sahilde "Mustafa Ceceli", barda "Seda Sayan", lokantada ise "Selçuk Balcı" ismini şifre olarak kullandığı belirlendi
YEREL HABERLER PKK bombalı eylem planı yaparken, ünlü sanatçıların ...
Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Güler güven tazeledi
YEREL HABERLER Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Güler güven ...
Adana Tabip Odası'nda Selahattin Menteş dönemi
YEREL HABERLER Adana Tabip Odası'nda Selahattin Menteş dönemi
Maskeli tespih pazarı Korona virüs gölgesinde tespih almak için tespih gibi dizildiler Tespih meraklıları Adana’daki pazarda buluştu
YEREL HABERLER Maskeli tespih pazarı Korona virüs gölgesinde tespih ...
Sıcaklar bunalttı vatandaşlar parkalara akın etti
YEREL HABERLER Sıcaklar bunalttı vatandaşlar parkalara akın etti
Uyuya kalan genç polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Uyuya kalan genç polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi
Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı Yakalan sürücü,” Korkudan kaçtık” dedi
YEREL HABERLER Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu ...
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır ...
Ehliyetsiz sürücü, kovalama sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü, kovalama sonucu yakalandı
Evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı
Sıcaklar bunalttı vatandaşlar parkalara akın etti
YEREL HABERLER Sıcaklar bunalttı vatandaşlar parkalara akın etti
Feke’de orman yangını
YEREL HABERLER Feke’de orman yangını
Altınini Yeraltı Şehri turizme kazandırılacak Adana'nın İmamoğlu ilçesinde unutulan tarihi zenginliğin tescili, araştırılması ve turizme kazandırılması için harekete geçildi Zorlu yolculuğun ardından yeraltı şehrine inen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tarihi bir zenginliğin turizme kazandırılması için ne gerekiyorsa yapılacağını açıkladı Karalar: "Devletimizle iş birliği içinde tarihe ışık tutup, bölgeyi turizme kazandıracağız"
YEREL HABERLER Altınini Yeraltı Şehri turizme ...
Akrabasının attığı yumrukla başını asfalt zemine çarptı, hastanede öldü
YEREL HABERLER Akrabasının attığı yumrukla başını asfalt zemine ...
Yumruk attığı kişi başını zemine çarparak öldü
YEREL HABERLER Yumruk attığı kişi başını zemine çarparak öldü
Kırlangıçkuyruk kelebek hayran bıraktı Adana’nın Feke ilçesinde, Türkiye'de nadir görülen kırlangıçkuyruk kelebek görüntülendi
YEREL HABERLER Kırlangıçkuyruk kelebek hayran bıraktı Adana’nın Feke ...
6 yaşındaki kızı, görümcesinin oğlunun istismarına uğrayan annenin hukuk mücadelesi
YEREL HABERLER 6 yaşındaki kızı, görümcesinin oğlunun istismarına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X