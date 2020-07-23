Arı sokması sonucu öldü, annesi 'ben ölseydim' diyerek ağladı



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da hafif ticari aracın açık olan penceresinden giren arının soktuğu Salih Yılmaz (47), yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Yılmaz´ın annesi, "Yavrum, babanın yanına mı gidiyorsun? Ben ölseydim kuzum" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, merkez Sarıçam ilçesi D-400 karayolunda meydana geldi. Her ikisi de TIR şoförü olan Halil İbrahim Şık ile Salih Yılmaz, hafif ticari araçla Ceyhan ilçesine doğru yola çıktı. Şık yönetimindeki 01 ADL 066 plakalı araç, Misis beldesi kavşağında ışıkta durdu. Bu sırada Salih Yılmaz, Şık´a kendisini arı soktuğunu ve alerjisi olduğunu söyledi. Aracı yol kenarına çeken Şık, fenalaşan Salih Yılmaz için ambulans çağırdı. Gelen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi´ne götürülmek için yola çıkarılan Yılmaz'ın kalbi durdu. Yılmaz, yolda ve hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

ACILI ANNESI AĞIT YAKTI

Yılmaz´ın acı haberini alan ailesi hastaneye geldi. Yılmaz´ın eşi Serpil Yılmaz, "Salih her arı soktuğunda hastaneye geliyordu. Bugün de arı sokmuş. Arkadaşlarına yardım etmek için Ceyhan´a gidiyordu. Misis civarında arı sokmuş" dedi.

Annesi Ayşe Yılmaz ise "Yavrum, babanın yanına mı gidiyorsun? Ben ölseydim kuzum" diyerek gözyaşı döktü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-07-23 11:14:30



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