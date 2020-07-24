Doğan, Muğla’da Adana’yı temsil etti Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve GESAM tarafından açılan sergiye 42 sanatçı eserleriyle katıldı GESAM Adana Şube Başkanı Gülşen Doğan: "Amacımız telif hakkını çaldırmamak"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Covid19 salgını sonrası Muğla’da "Güzel Sanatlar ve Telif Hakları" konulu konferans ve sergi etkinliği gerçekleştirdi.

Müze Müdürlüğü salonunda Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan tarafından açılan sergide 42 sanatçının eserleri yer alırken, sergi protokol tarafından gezildi.

Etkinliğe katılan GESAM Adana Şube Başkanı Ressam Gülşen Doğan, sergi açılışı sonrası Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serap Ünal tarafından sanat ve hakları ‘telif hakları' konulu konferans verildiğini belirterek, “GESAM telif hakları ile ilgili hırsızlıkları incelemektedir. Yasa ‘Telif hakkı insanın ak sütü gibi helaldir çalınamaz. Çalınırsa yasal müeyyide uygulanır' demektedir. Bakanlık bize bu telif hakkı şuurunun duyurulması amacıyla 2018 yılı Ağustos ayında bir görev verdi. Amacımız telif hakkını çaldırmamak. Eğer bir resim yapıyorsanız bunun özlük hakkının sizde olduğunu düşünün, bunu yakın planda telefon ve fotoğraf makinesi ile çeken insanın kötü niyetli olduğunu düşünün. Bunu çalan üzerine imzasını atar ve satar. Bu suçtur. Bunu sanatçılarımızın takip etmesi gerekir. Bu konuda mağduriyete uğramış sanatçılarımız bize bildirdiklerinde bu işin yasal prosedürünü başlatmış oluyoruz” dedi.

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