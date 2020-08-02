Elektrikler kesildi, kurban etleri bozuldu Adana’da bir mahallede elektrik tellerinin şelale yapmasından dolayı akımlar gidince vatandaşların kurban etleri bozuldu Vatandaşlar buzdolabında bozulan etleri elektrik dağıtım şirketi önüne döktü

Adana’da bir mahallede elektrik tellerinin şelale yapmasından dolayı akımlar gidince vatandaş bozulan kurban etlerini elektrik dağıtım şirketi önüne getirip dökerek eylem yaptı.

Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde elektrik telleri şelale yapınca akımlar kesildi. Vatandaş tellerin şelale yapmasını cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. Yaşanan patlamalardan dolayı gece gündüz gibi aydınlanırken, vatandaşlar korkup çocukları dışarı çıkmama konusunda uyardı.

Patlamanın ardından elektrik verilemeyince vatandaşların buzdolabındaki kurban etleri bozuldu. Yeşilbağlar Mahallesi Muhtarı Şükrü Tatlı ve yaklaşık 20 vatandaş elektrik dağıtım şirketinin önüne giderek bozulan etleri döküp tepkilerini dile getirdi.

Muhtar Şükrü Tatlı, "Akımların gitmesinden dolayı bırakın eti insanlar bile bozuldu" diyerek, elektrikler gelene kadar kurumun önünden ayrılmayacaklarını söyledi.

Elektrik ustası olduğunu belirten Yusuf Ayyıldız ise çocukları için borca kurban aldığını anlatarak, "Akımlar gittiği için borcunu ödemeden, çocuklar et yemeden kurban eti çürüdü. Akımların gitmesinin nedeni 4 sokağa verilmesi gereken akımı 16 sokak ile birleştirdiler. Bu nedenle sistem kaldırmıyor" dedi.

Yusuf Ayyıldız, akımın sürekli gelip gitmesinden dolayı kendisinin ve bütün akrabalarının elektronik eşyasının yandığını ifade etti.

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