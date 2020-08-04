Personel karantina altına alındı meclis ertelendi

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Adana'da bugün toplanması gereken Seyhan Belediye Meclisi, yazı işleri müdürlüğü personellerinin karantinaya alınması nedeniyle 17 Ağustos 2020 Pazartesi gününe ertelendi.

Seyhan Belediyesinden yapılan duyuruda, "Yazı İşleri Müdürlüğü personellerinin Covid19 taramaları neticesinde filyasyona tabi tutulup karantina altında olması sebebiyle 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 17:00'de yapılacak olan Belediye Meclisi Toplantısı, 17 Ağustos 2020 Pazartesi saat 17:00'de yapılacaktır" denildi.

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