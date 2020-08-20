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Kadın polis, uygulama noktasında doğum yaptırdı Adana’da uygulama noktasında sancısı tutan kadın, görevli kadın polisin yardımı ile doğum yaptı Dünyaya uygulama noktasında gözlerini açan bebeğe polisin adı verildi

İHA

Adana'da hastaneye giderken uygulama noktasında sancısı tutan kadın, burada görevli kadın polisin yardımı ile doğum yaptı. Dünyaya uygulama noktasında gözlerini açan bebeğe polisin adı verildi.

Kadın polis, uygulama noktasında doğum yaptırdı Adana’da uygulama noktasında sancısı tutan kadın, görevli kadın polisin yardımı ile doğum yaptı Dünyaya uygulama noktasında gözlerini açan bebeğe polisin adı verildi

Adana’da hastaneye giderken uygulama noktasında sancısı tutan kadın, burada görevli kadın polisin yardımı ile doğum yaptı. Dünyaya uygulama noktasında gözlerini açan bebeğe polisin adı verildi.
Yüreğir ilçesine bağlı DoğankentCumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Hüsne Aslan, 5. bebeğinin doğumu için eşi Cebrail Aslan ile hastaneye gitmek üzere evden yola çıktı. Doğankent Polis Uygulama Noktasına geldikleri sırada Hüsne Aslan’ın sancısı tuttu. Bunun üzerine baba, telaşla polislerin yanına gelerek eşinin sancısının tuttuğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Polisler hemen ambulansa haber verdi. Ancak kadının sancı çok artınca noktada görevli Demet Çubukçu adlı kadın polis, sağlık ekipleri gelene kadar kadına yardımcı oldu. Kadın polis, otomobilin içinde Hüsne Aslan’a doğum yaptırdı. Aslan’ın bir kız bebeği dünyaya geldi. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Daha sonra bebek ve anne gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aslan ailesi, dünyaya gelen kız çocuklarına polis memuru Demet’in ismini verdi.
Bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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