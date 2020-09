Önce karaciğer nakli sonra anne oldu Doğum gününde evladını kucağına aldı Anne olma yolunda engel tanımayan Aylin Atik, tıp literatürüne girdi

Adana’da 2016 yılında karaciğer nakli olan Aylin Atik, aradan geçen 3 sene sonra da tüp bebek tedavisiyle anne oldu. 17 Ağustos’ta oğlu Hamza’yı dünyaya getiren genç anne, evladı 3 gün kuvözde kaldıktan sonra doğum gününde bebeğini kucağına aldı. Atik, "Annelik çok tarifsiz duygu. Mutlu ve huzurluyum. Şu anki mutluluğuma kelimeler yetmiyor" dedi.

Karaciğer hastası Aylin (33), gönlünü kaptırdığı Habib Atik (35) ile 2015 yılında evlendi. Karaciğer nakli beklediği sırada evlenen genç kadın, 2016 senesinde genç bir sporcunun hayatı kaybetmesi üzerine karaciğer nakli oldu. Önce sağlığına kavuşmak, sonra anne olmak isteyen genç kadın, nakil ameliyatından çıkar çıkmaz doktoruna “Anne olabilecek miyim” diye sordu.

Nakilden sonra hamilelik için 2 yıl beklemesi gereken genç kadın, bu süreyi sabırla bekledi. 2019 yılında ise Aylin Atik, Türkiye’de ve dünyada karaciğer nakli sonrası anne olan kişi sayısının çok az olması nedeniyle Acıbadem Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvurdu.

Acıbadem Adana Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Volkan Noyan’ın tedavisiyle normal yollardan hamile kalamayan genç kadına 2019 yılının sonunda tüp bebek tedavisine başlanıldı. Bir süre sonra da genç kadın hamile kaldı. Riskli gebelik grubunda olan Aylin Atik, Acıbadem Adana Hastanesi Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir tarafından yakın takip edildi. Mart ayında ülkemizde ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından genç kadının korkuları daha da arttı ancak 17 Ağustos’ta evladı Hamza’yı 35 hafta 5 günlükken doğum yaparak dünyaya getirdi.

Erken doğum olduğu için 3 gün kuvözde kalan Hamza bebeği annesi Aylin doğum günü olan 20 Ağustos’ta kucağına aldı.



"Mikroenjeksiyon yöntemi kullanıldı"

Zorlu süreci gazetecilere anlatan Prof. Dr. Volkan Noyan, “2016 yılında karaciğer nakli olan ve gerekli ilaçları kullanmakta olan hastamızın muayene ve tetkiklerine göre tüp bebek tedavisine olması gerektiğine karar verdik. Bu tedavi sırasında Aylin hanımdan yumurta toplandı. Burada mikroenjeksiyon yöntemi kullanıldı. Laboratuvarda 5. güne kadar izlenen embriyolardan blastokist aşamasına gelen bir embriyo 5. gün transfer edildi. 11 gün sonra yapılan gebelik testi 574 (+) bulundu. Sonrasında hastamızda 21 Ocak 2020 rahim içinde gebelik kesesi tespit edildi” diye konuştu.



"Hem Aylin hem de Hamza şu an sağlıklı"

Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir ise Aylin Atik’in riskli gebelik süreci getirdiğini belirterek, “Normalde göbek kordonunda 3 damar vardır, ama biz 2 damar olduğunu gördük. Böyle durumlarda da bebekten gerilik meydana gelir. Ultrasondan bunu gördük biz ve Hamza bebek biraz ufak gelişti. Her türlü sıkıntıya rağmen 17 Ağustos’ta Aylin sezaryen ile doğum yaptı. 47 santimetre ve 2 kilo 444 gram olarak doğdu. 36 haftanın öncesinde olduğu içinde 3 gün yeni doğan bakım ünitesinde izlendi. Karaciğer nakli olan gebeler de en büyük sıkıntı gebelik boyunca bazı ilaçların kullanılması ve gebelik zehirlenmesi gibi riskler söz konusu. Ancak hem Aylin hem de Hamza şu an sağlıklı. İkisi de inşallah mutlulukla hayatlarına devam eder. İlk karaciğer nakilli gebe dünyada 1978 yılında. Türkiye'de ise 1989 yılılında bu yana İstanbul'da 67 kişi var. 31 yıldır benim ilk hastam böyle karaciğer nakilli. Çok sık gördüğümüz bir hastalık değil. Hem karaciğer nakli hem de tüp bebek ile anne olan kişi literatürde bir elin parmaklarını geçmez" ifadelerini kullandı.



"Mutluluğuma kelimeler yetmiyor"

Aylin Atik ise çok mutlu ve huzurlu olduğunu anlatarak şunları söyledi:

“İlk bu kararı aldığımda korkulu bir süreçti. Çok fazla bir bilgi yoktu ve 'acaba' düşüncelerim çok fazlaydı. Sonra Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir hocamıza başvurdum ve o da beni çok rahatlattı. Çok güzel bilgiler verdi. Birçok komplikasyonlar olabilirdi ama ben bunların hepsini göze aldım. Bunun sonucunda da çok güzel bir sonuç elde ettik. İlla ki aksilikler olacaktı ve bunları tahmin ediyordum. Çok şükür güzel bir sonuç aldık. Heyecanlı ve korona virüs nedeniyle korkulu bir süreçti. Hocalarımızın da desteğiyle bu dönemi çok rahat atlattım. Risklerimiz vardı ve erken doğum oldu. Ama hocalarımız çok çabuk bizleri toparladı. Annelik çok tarifsiz duygu. Mutlu ve huzurluyum. Şu anki mutluluğuma kelimeler yetmiyor.”

