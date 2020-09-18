Sırtından vuruldu, 3 kilometre motosiklet sürüp polise sığındı

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Adana’da husumetlisi tarafından sırtından tabanca ile vurulan kişi motosikletine binerek 3 kilometre uzaklıktaki polis merkezine sığındı. Yaralı şahıs polis merkezine gelen ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, husumetli oldukları öne sürülen Sefa A. İle Samet Fırat İ. yol kenarında birbirleriyle karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Samet Fırat İ. belinden tabancayı çıkartıp, Sefa A.’ya doğru ateş açtı. Ardından olay yerinden kaçtı.

Sırtından yaralanan Sefa A. motosikletine binerek 3 kilometre uzaklıkta bulunan polis merkezine gidip yardım istedi. Polis merkezine gelen ambulansa yaralanan Sefa A. hastaneye kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren Samet Fırat İ.’yi yakalama çalışması başlattı.

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