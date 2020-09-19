Midibüsüne `Roketçi Cemal´ yazdıran maskesiz ve ehliyetsiz sürücüye 6 bin 500 TL ceza

Mustafa Yusuf KANTARLICan ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´DA koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimde, önünde `Roketçi Cemal´ yazılı servis midibüsünün ehliyetsiz ve maskesiz sürücüsü Soner Dağlaraştı´ya 6 bin 500 TL ceza kesildi.
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda Adana´da yapılan denetimde trafikteki araçları da kontrol edildi. Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki denetimde, polis ekipleri, sürücüsünün maskesiz olduğunu gördükleri, önünde `Roketçi Cemal' yazan midibüsü durdurdu. Tarım işçilerini taşıyan servis midibüsü sürücüsü Soner Dağlaraştı'nın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Dağlaraştı´na ehliyetsiz araç kullanmak, maske takmamak ile midibüsün önündeki `Roketçi Cemal´ yazısı nedeniyle toplam 6 bin 500 TL ceza kesildi.
Cezaya tepki gösteren Dağlaraştı, "Adana´daki araçların yüzde 70´inde bunun gibi yazılar var. Herkes yazdırıyor. Kimsenin görüş açısını engellemiyor ama bana ceza yazılıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf Kantarlı-Can ÇELİK
2020-09-19 09:29:47
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