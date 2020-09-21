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Adana’da ders zili çaldı Çocukları okula başlayan veliler sosyal mesafeyi unuttu

İHA

Adana’da ders zili çaldı Çocukları okula başlayan veliler sosyal mesafeyi unuttu

Tüm Türkiye’de korona virüs pandemisi önlemleriyle birinci sınıflar ve ana sınıflarında yüz yüze 20202021 eğitimöğretim dönemi başladı. Adana’da ise çocuklarını okula bırakan veliler, okulun dışında sosyal mesafe kuralına unutarak çocuklarının okula girmesini bekledi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle eğitimöğretim online olarak devam ediyor. Ana sınıfı ve birinci sınıflar bugün yüz yüze eğitimle okula başladı. İlk hafta 1 gün okula gidecek çocuklar, okula tek tek ve maske ile sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek alındı. Adana’nın da Seyhan ilçesinde bulunan İsmet İnönü İlkokulu’nda korona virüs önlemleri nedeniyle veliler okula alınmazken, öğretmenler her öğrenciyle tek tek ilgilendi.
Okula girişte her öğrenciye Türk Bayrağı hediye edilirken, saat 09.00’da ilk ders zili çaldı ve öğrenciler sosyal mesafeye uyarak sınıflarına çıktı.

Veliler sosyal mesafeyi unuttu
Çocukları okula başlayan veliler ise okula alınmadığı için okulun tel örgüsünün dışında çocuklarını bekledi. Ancak onlarca veli sosyal mesafeyi unutarak çocuklarıyla tel örgü dışından iletişim kurup onlara el salladı.
Ana sınıfına başlayacak kızını okula getiren Önder Öter isimli veli, “Dördüncü sınıfta okuyan kızımız okula biliyorsunuz gidemiyor. Ana sınıfına başlayan kızımızı da ilk defa bugün okula başlayacak. Bayağı bir geri kaldı herkes eğitimden. Online eğitime olduğu kadarıyla katıldık ama inşallah iyi olacak diyelim. Virüsle ilgili korkumuz da var ama açıldığı için okullar çocukların gelmesi gerekiyor” diye konuştu.
Birinci sınıfa başlayacak kızı Elif Naz’ı okula getiren Abuzer Çelenç isimli veli de heyecanlı olduğunu belirterek, “İnşallah güzel bir sene olur. Bu okulların daha bir cıvıl cıvıl olmasını temenni ediyorum. Okulun temiz ve hijyenik olduğunu biliyorum. Devletimizin de çok büyük çabası var. Bizler de veliler olarak önem göstermeye çalışıyoruz. Kızımın sabah gözlerindeki ışıltıyı gördüm. İnşallah güzel günler bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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