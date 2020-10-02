Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Tuğba'yı öldüren eski öğretmen de hayatını kaybetti (2)

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TUĞBA'NIN CENAZESİNİ, YAKINLARI ALDI

Adana'nın Kozan ilçesinde, arkadaşlık teklifini reddettiği eski öğretmen Erdoğan Küpeli (46) tarafından dün çalıştığı markette başından tabancayla vurularak, öldürülen Tuğba Keleş´in (35) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Keleş´in cenazesi, toprağa verilmek üzere Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'ne götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf KANTARLI

2020-10-02 11:45:01



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