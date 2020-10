Adana derbisi öncesi başkanlardan dostluk mesajı Murat Sancak: “Derbi maçların sonucu belli olmaz” Bayram Akgül: “İki takımda bu şehrin değeri”

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Adanaspor arasında hafta sonu oynanacak derbi karşılaşması öncesi iki ezeli rakibin başkanları, TSYD Adana Şubesi'nde basınla buluşarak dostluk mesajı verdi.

Adana Demirspor ile Adanaspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında pazar günü 62. kez karşı karşıya gelecek. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi TSYD organizasyonunda buluşan iki takımın başkanları değerlendirmelerde bulundu.

TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, ilk sözü ev sahibi takım Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak’a verdi.



“Gönlümüzden geçen kazanmak”

Sancak, maçın her iki takım için de önemli olduğunu belirterek, “Ezeli bir rekabet var ama son 23 yıldır tatlı bir rekabet oluyor. İki başkan dostlar, taraftarlarda yavaş yavaş bu bizim birlikteliğimizi alacak. Her iki taraf da kazanmak istiyor bu da doğal. Biz de kazanmak istiyoruz, bizim de Adanaspor’un da hedefleri var. Hak eden kazansın. Gönlümüzden geçen kazanmak. İnşallah da Allah bize nasip eder. Böyle derbi maçların sonucu belli olmaz. Kimin iyi kadrosu, kimin hazır olduğu o gün sahaya çıktığında belli olur. Ben hep söylerim Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olduğunda Fenerbahçe en kötü sezonunda gidip Galatasaray’ı sahasında yenebiliyor. Bunlar gayet doğal ve normal. Derbinin sonuçları önceden tahmin edilmez. Önemli olan dostluk içerisinde güzel bir maç olması. Sonucu ne olursa olsun. Taraftarlarımıza sükunet içerisinde sonuçları karşılamasını diliyorum” diye konuştu.



Akgül: “İnşallah hak eden kazanır”

Bayram Akgül ise Adana derbisini tüm Türkiye’nin takip ettiğini söyleyerek, “İnşallah hak eden kazanır. Benim de gönlümden geçen bizim kazanmamız ama derbinin sonuçları belli olmuyor. Adana için önemli bir maç. Herkesin merakla beklediği bir maç. Sonuç her ne olursa olsun iki takımın içinde problemsiz geçmesini diliyorum. Hem saha hem de saha dışarısında. Bu maçın bir özelliği de seyircisiz oynanacak olması. Merak ediyorum seyircisiz derbi nasıl olacak. İnşallah hak eden kazanır” ifadelerini kullandı.



“Adana Ticaret Odası, icra gönderdi”

Öte yandan Akgül, kentten herhangi bir destek alamadıklarını belirterek Adana Ticaret Odası’nın kulübün araçlarına geçen sezonun sonuna doğru icra gönderdiğini söyledi. Akgül, “Kulüp A.Ş. olduğu için Adana Ticaret Odası’na üye. Bize bir ödeme emri gönderdiler 47 bin lira. Ben de ATO Başkanı’nı arayıp, bir tane kombine almıyorsunuz, kulübe destek olmuyorsunuz ve ödeme emri gönderiyorsunuz diye konuştu. Bana ben inceleyip size döneceğim dedi ve 6 ay sonra bütün Adanaspor’un araçlarına icra gönderildi. Ben bunu sizin taktirinize bırakıyorum. Daha bu konu çözülmedi, ben ödemiyorum bekliyoruz. Şehirden destek görüyor musunuz sorusunun en güzel cevabı bu. Adana Demirspor’a eğer Murat Sancak 2 sene önce gelmeseydi, kulüp kayyuma giderdi. Ben doğruyu söylüyorum. Bu şehir kulüp için aday çıkaramadı. Koskaca Adana Demirspor kulübüne bu şehir aday çıkartamadı. Bu şehirde ben üzülüyorum. İki takım da bu şehrin değeri. İnsanlar eleştirmekten başka hiçbir şey yapmıyorlar" dedi.

Konuşmaların ardından iki takımın başkanları birbirlerine forma hediye edip hatıra fotoğrafı çektirdi. İki başkan daha sonra el sıkışıp ‘dostluk’ mesajı verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.