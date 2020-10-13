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Boynuz ile demirin buluşması marka oldu Adana’nın Feke ilçesinin Tapan yöresinde ve Kozan ilçesinde sayılı ustaların el emeği ile boynuz ve demirden üretilen Tapan Bıçağı coğrafi işaret aldı Tapan Bıçağının yeniden ekonomiye kazandırılarak yeni ustaların yetişmesi için kurslar açılacak

İHA

Boynuz ile demirin buluşması marka oldu Adana’nın Feke ilçesinin Tapan yöresinde ve Kozan ilçesinde sayılı ustaların el emeği ile boynuz ve demirden üretilen Tapan Bıçağı coğrafi işaret aldı Tapan Bıçağının yeniden ekonomiye kazandırılarak yeni ustaların yetişmesi için kurslar açılacak

Adana’nın Feke ilçesinin Tapan yöresinde ve Kozan ilçesinde sayılı ustaların el emeği ile üretilen Tapan Bıçağı, Kozan Ticaret Odasının girişimleri ile coğrafi işaret alarak markalaştı. Tapan ve Kozan’da boynuz ve demirin büyük emek verilerek bir araya gelmesi ile markalaşan Tapan Bıçağı şimdi ekonomiye kazandırılarak usta sayısının arttırılması hedefleniyor.
Keçi boynuzu ve amortisör yayından başlayan emeğin hikayesi saatler süren işlemlerin ardından ustaların ellerinde şekillenerek satışa sunuluyor.
Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ve ekibinin girişimleri ile üretimi sayılı ustalar tarafından yapılan Tapan Bıçağı yeniden ekonomiye kazandırılarak yeni ustaların yetişmesi için halk eğitim ile birlikte kurslar açılacak.
Tapan’da yarım asırdır ata deden kalma mesleği günümüze taşıyan 64 yaşındaki Mehmet Demir, Türkiye’nin dört bir yanından sipariş aldığını söyledi. Şu an Tapan’da 2, Kozan’da 3 ustanın Tapan Bıçağı üretimini günümüze taşıdığını belirten Demir, keçi boynuzu ve demirin saatler süren işlenmesi ile üretilen bıçağın en büyük özelliğinin keskin ve paslanmaz olmasını gösterdi. Demir, “Atadan deden gelme bir meslek. Ailemin en az 150 yıllık demirle geçmişi var. Ben de oğluma öğrettim. 4 yıl oldu bıraktım. Her ustanın ismi bıçakta yazar. Alan ismine bakar. Günde 10’u geçmez üretimimiz. Fazlası yapılırsa işçilik bozulur. Bayağı zaman alır. 12 saat boyunca 78 bıçak için çalışılır. Türkiye’nin her tarafından İstanbul, Ankara’dan sipariş geliyor. Özelliği el yapımı. Bu bıçağı yaparak 6 çocuk büyüttüm" diye konuştu.
Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Tapan Bıçağının coğrafi işaret alarak marka değerinin tescillendiğini söyledi. Kandemir, "Tapan Bıçağı bölgemizin bir kültürü. Sanat harikası. Çelik ve boynuzun aşkı ile ortaya çıkmış kesici bir alet. 2 yıl içinde coğrafi işaret almayı başardık. Burada sanatkarlar çoğalacak üretimi artacak. Büyük bir sektör haline gelecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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