Adana’da kaçakçılık operasyonu Piyasa değeri 95 bin lira olan kaçak cep telefonu, makaron ve sigara sarma kağıdı ele geçirildi

Adana’da yapılan operasyonda piyasa değeri 95 bin lira olan kaçak cep telefonu, makaron ve sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde bulanan Mısır Çarşısında kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaşınca çarşıya baskın yaptı. Baskında piyasa değeri 95 bin lira olan 72 kaçak cep telefonu, 11 bin 200 tek dal doldurulmuş makaron ve 810 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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