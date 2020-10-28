Kendisini 'vali' olarak tanıtan dolandırıcı: Ben geçimimi dolandırıcılıkla sağlıyorum



Mustafa Yusuf KANTARLI/ ADANA,(DHA)ADANA´da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve 7 ayrı ilde yaşayan 10 iş insanını telefonla arayıp, kendilerini 'vali' olarak tanıtarak 240 bin lira dolandırdığı belirlenen 12 şüpheliden, 3´ü kadın 7 kişi tutuklandı. Çete lideri Nevfel K.'nin (42) hakkında suçlamaları kabul ederek, "Ben geçimimi dolandırıcılıkla sağlıyorum" dediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, temmuz ayında bir çetenin, telefonla aradıkları iş insanlarını kendilerini 'vali' olarak tanıtıp, dolandırdığını belirledi. Polis, savcılıktan alınan izinle çeteye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Oğuzhan D.'nin (30) telefonla aradığı iş insanlarına kendisini valilik özel kalem müdürü olarak tanıttığı, sonrasında telefonu, kendisini vali olarak tanıtan diğer şüpheli Nevfel K.´ye (42) verdiği, Nevfel K.´nin de iş insanlarından entübe cihazı alacakları bahanesiyle para istediği belirlendi. Çetenin Adana, Konya, Malatya, Adıyaman, Yozgat, Burdur ve Kırklareli'de yaşayan 10 iş insanını 240 bin lira dolandırdığı saptandı. Polis, takip sırasında 240 bin liranın 180 bin lirasını bloke ettirdi.

`FINDIK TİCARETİ´ İBARESİ, BLOKEYE ENGEL OLAMADI

Çete, hesaplarına bloke koyulma nedeninin açıklama kısmında entübe cihazı yazılması olduğunu düşünerek, bu bölüme `fındık ticareti´ ibaresi eklemeye başladı. Ancak hesaplarına bloke koyulmaya devam etti. Elde edilen delillerin ardından 24 Ekim günü Adana ile Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da düzenlenen operasyonla 7'si kadın 14 şüpheli gözaltına alındı. Adana'ya getirilen 12 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorguya alındı.

`BEN GEÇİMİMİ DOLANDIRICILIKLA SAĞLIYORUM'

Çete mensuplarının çoğunun, emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Çete lideri Nevfel K. ise tüm suçları kabul ettiği ve "Ben geçimimi dolandırıcılıkla sağlıyorum'' dediği öğrenildi. Sorguları tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çete lideri Nevfel K.´nin (42) yanı sıra Oğuzhan D. (30), Hasan Ş.(42), Mehmet P. (51), Sibel S. (36), Pınar K. (36) ve Meltem U. (32), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf KANTARLI

2020-10-28 10:13:54



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