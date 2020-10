Raketleri Cumhuriyet için salladılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası’nın şampiyonları belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından her yaştan sporcuların katılımıyla gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası’nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün iş birliğinde düzenlenen ve bir ay süren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu.

Çukurova Spor Park Tesisleri kortlarında gerçekleşen turnuvaya 16 kategoride 210 sporcu katıldı. Her yaştan bireyin katılımıyla birlik, beraberlik, kaynaşma, dayanışma amaçlı gerçekleşen turnuvada 600 maç oynandı. Kategorilerinde dereceye giren tenisçilere Adana Büyükşehir Belediyesi adına bürokratlar çeşitli ödüller verdi.

Birbirinden zevkli mücadeleye sahne olan turnuvada dereceye giren sporcular şu isimlerden oluştu:

Tek Erkekler Master Kategorisi: 1 Eren Emre, 2 Göksal Sarmaşık

Tek Erkekler A Kategorisi: 1 Recai Tanrıkulu, 2 Ertuğrul İnce

Tek Erkekler B Kategorisi: 1 Hüseyin Çalık, 2Orhan Ünveren

Tek Erkekler C Kategorisi: 1 Sercan Safa, 2 Ali Aydın Gizir

Tek Kadınlar Master Kategorisi: 1 Selin Erdal, 2 Sibel Tekin

Tek Kadınlar A Kategorisi: 1 Sibel Tekin, 2 Neşe Çopur

Tek Kadınlar B Kategorisi: 1 Cennet Başlama, 2 Demet Erçetin

Tek Kadınlar C Kategorisi: 1 Tuba Ersoy, 2 İnci Taşkın

