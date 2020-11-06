Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, koronavirüse yakalandı

ADANA, (DHA)ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı. Karaların koronavirüs testinin pozitif çıktığını CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayhan Barut, Başkan Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Barut, paylaşımında, "Başkanımızın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2020-11-06 16:57:58
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