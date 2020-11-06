Kontrolden çıkan tanker, kamyonetin üzerine düştü

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ADANA, (DHA)ADANA´da köprüde sürücüsünün kontrolünden çıkan tanker, 4 metre yüksekten kamyonetin üzerine düştü. Kazada yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi´nde meydana geldi. Cihadiye Yolu üzerindeki bağlantı köprüsünde seyir halinde olan tanker, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Tanker, köprüden, alt yolda ilerleyen kamyonetin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tanker şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyonet sürücüsünün yara almadan kurtulduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2020-11-06 17:51:48



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