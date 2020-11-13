CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in testi pozitif çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sosyal medya hesabından Sümer'in testinin pozitif çıktığını ve tedavisine başlanıldığını duyurdu. Barut, "Covid19 testi pozitif çıkan değerli Adana Milletvekilimiz, kıymetli mücadele arkadaşımız Orhan Sümer'e acil şifalar temennisiyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.