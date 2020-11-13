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CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in testi pozitif çıktı

İHA

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in testi pozitif çıktı

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı.
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sosyal medya hesabından Sümer'in testinin pozitif çıktığını ve tedavisine başlanıldığını duyurdu. Barut, "Covid19 testi pozitif çıkan değerli Adana Milletvekilimiz, kıymetli mücadele arkadaşımız Orhan Sümer'e acil şifalar temennisiyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz" dedi.

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