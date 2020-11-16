Adana´da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA´da hırsızlık ve cinayet suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve `cinayet´ suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, adresleri belirlenen hükümlüleri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, `hırsızlık´ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Ekram A. (28) merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi´nde, `kasten öldürme´ suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan Rahmi B. Gültepe Mahallesi´nde, `hırsızlık´ suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Beytullah A. merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi´nde, `hırsızlık´ suçundan 18 yıl hapis cezasıyla aranan Mehmet A. ise merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi´nde yakalandı. Emniyete götürülen hükümlüler, işlemlerinin ardından önce adliyeye sonra cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-11-16 10:18:02
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