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Kuru sıkıdan Uzi tabanca yaptılar Adana merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7’si tutuklandı 20 bin muşta, bıçak, kama, kılıç, 20 ruhsatsız tabanca, 691 mermi ve 67 av tüfeği ele geçirilen operasyonda zanlıların kuru sıkıdan suikast silahı olarak bilinen Uzi tabanca yaptıkları öğrenildi

İHA

Kuru sıkıdan Uzi tabanca yaptılar Adana merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7’si tutuklandı 20 bin muşta, bıçak, kama, kılıç, 20 ruhsatsız tabanca, 691 mermi ve 67 av tüfeği ele geçirilen operasyonda zanlıların kuru sıkıdan suikast silahı olarak bilinen Uzi tabanca yaptıkları öğrenildi

Adana merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı. 20 bin muşta, bıçak, kama, kılıç, 20 ruhsatsız tabanca, 691 mermi ve 67 av tüfeği ele geçirilen operasyonda zanlıların kuru sıkıdan Uzi tabanca yaptıkları öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda Adana’dan Türkiye geneline silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan bir şebekenin olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine şebekeyi 6 ay önce teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yapılan takip sonucunda zanlıların 10 kişi olduğu, tabanca, av tüfeği ve kapsam dışı bıçak kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Uziler polisi bile şaşkına çevirdi
Zanlıların yakalanması için 13 Kasım günü şafak vakti Adana merkezli İstanbul ve Gaziantep’te operasyon başlatıldı. Özel harekatın da aralarında bulunduğu 500 polisle 30 adrese yapılan baskınlarda 9 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 6
Uzi tabanca, 20 ruhsatsız tabanca, 691 mermi, 67 av tüfeği ve 20 bin muşta, bıçak, kama ve kılıç ele geçirildi.
Zanlılardan ele geçen tabanca, tüfek, kama, kılıç, muşta ve bıçaklar sergilendi. Uzi marka tabancaların kuru sıkıdan yapma olduğu kriminaldeki incelemede ortaya çıktı. Suikastlerde kullanıldığı bilinen 6 Uzi tabanca polisi bile şaşkına çevirdi. Zanlılar emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7’si tutuklanırken, 2 zanlı da yeni tip korona virüs şüphesi olması nedeniyle adli kontrol şatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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