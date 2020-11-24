Evinde ölü bulunan uzman çavuşun mangal kömüründen zehirlendiği şüphesi

Rüşan Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da 10´uncu Tanker Üs Komutanlığı´nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Kahriman (30), evinde ölü bulundu. Kahriman´ın, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla yaktığı mangalı, yattığı odaya alması nedeniyle karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde duruluyor. Kahriman´ın ölüm nedeni, yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.
Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik-Yeni Mahalle´deki 3 katlı binanın teras katında meydana geldi. İncirlik Hava Üssü'ndeki 10´uncu Tanker Üs Komutanlığı´nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Kahriman´ın arkadaşları, kendisinden haber alınamayınca evine gitti. Kahriman´ın kapıyı açmaması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Kahriman´ın yerde hareketsiz yattığını gören polis ekipleri sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kahriman´ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla oturduğu apartmanın damında mangal yakan Kahriman'ın, arkadaşları gittikten sonra havanın soğuk olması nedeniyle mangalı yattığı odaya aldığı öne sürüldü. Kahriman´ın, mangaldaki kömürden çıkan karbonmonoksit gazıyla zehirlenmiş olabileceği belirtildi. Kahriman´ın cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-11-24 13:12:07
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.