Evinde ölü bulunan uzman çavuşun mangal kömüründen zehirlendiği şüphesi

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Rüşan Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da 10´uncu Tanker Üs Komutanlığı´nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Kahriman (30), evinde ölü bulundu. Kahriman´ın, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla yaktığı mangalı, yattığı odaya alması nedeniyle karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde duruluyor. Kahriman´ın ölüm nedeni, yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik-Yeni Mahalle´deki 3 katlı binanın teras katında meydana geldi. İncirlik Hava Üssü'ndeki 10´uncu Tanker Üs Komutanlığı´nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Kahriman´ın arkadaşları, kendisinden haber alınamayınca evine gitti. Kahriman´ın kapıyı açmaması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Kahriman´ın yerde hareketsiz yattığını gören polis ekipleri sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kahriman´ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla oturduğu apartmanın damında mangal yakan Kahriman'ın, arkadaşları gittikten sonra havanın soğuk olması nedeniyle mangalı yattığı odaya aldığı öne sürüldü. Kahriman´ın, mangaldaki kömürden çıkan karbonmonoksit gazıyla zehirlenmiş olabileceği belirtildi. Kahriman´ın cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-11-24 13:12:07



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