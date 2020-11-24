Adana'da binlerce gence robotik kodlama eğitimi verilecek Başkan Kocaispir: "Gençlerimiz teknolojiyi yakından takip edecek"

Adana'da, Yüreğir Belediyesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan ‘Bilim ve Teknoloji Tabanlı Gelişim Projesi’ kapsamında 4 bin 900 çocuğa ücretsiz olarak fen, teknoloji, mühendislik ve matematik destekli robotik kodlama eğitimi verilecek.

Sosyal Destek Programı Güdümlü Proje Desteği kapsamında kabul edilen ‘Bilim ve Teknoloji Tabanlı Gelişim Projesi’nin imza töreni Çukurova Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, 18 ay sürecek projenin bütçesinin 2 milyon lira tutarında olduğunu ve bunun 1 milyon 750 bin liralık kısmını ajansın destekleyeceğini söyledi.

Proje kapsamında belediye bünyesindeki 6 Kültürevi ve Yüreğir Bilim Merkezi’nde robotik kodlama atölyeleri kurulacak. Hedeflerinin 1525 yaş arasındaki gençlerin bilim ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlamak olduğunu kaydeden Başkan Kocaispir, “Projemiz ile gençlerimizin özellikle diğer ilçelerdeki akranlarıyla bir fırsat eşitliğini yakalamaları bakımından bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Projede Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışacağız.” dedi.

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Savaş Ülger’in bilim ve teknoloji odaklı eğitimlerin önemine dikkat çektiği imza töreninde Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay ile İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da hazır bulundu.

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