Cüneyt Dumlupınar: “Direkt Süper Lig’e çıkmak istiyoruz”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, “Bugün sevineceğiz ama yarın Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Hedefimiz net şampiyonluk. Direkt Süper Lig’e çıkmak istiyoruz” dedi.

Adana Demirspor, ligin 15. haftasında evinde Tuzlaspor’u 31 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, “Tuzlaspor’a karşı net bir skor, iyi bir oyunla kazandığımız için çok mutluyum. İlk 45 dakika çalıştığımız bütün varyasyonları denedik ve 30 devre arasına girdik. Daha çok çalışmamız lazım. Maç maç bakıyoruz. Bugün sevineceğiz ama yarın Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Hedefimiz net şampiyonluk. Direkt Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Bu galibiyeti başkanımız Murat Sancak’a hediye ediyoruz” diye konuştu.

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