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Valizdeki esrarı, `Oscar´ buldu

DHA

Valizdeki esrarı, `Oscar´ buldu


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da arama yapılan midibüste, narkotik dedektör köpek `Oscar´ ile yapılan aramada, valiz içinde 12 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Valizin sahibi C.Y. (40) gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, polis kontrol noktasında durdurulan midibüste, narkotik dedektör köpek `Oscar´ ile arama yaptı. Oscar'ın tepki verdiği valiz açılınca 12 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Valizin sahibi C.Y. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2020-12-23 09:38:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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