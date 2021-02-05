Adana'da tefeci operasyonu: 4 gözaltı

Adana'da tefecilik yaparak 40 kişiden yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Yumurtalık ilçesinde faizle para vererek tefecilik yapan ve bu para ile kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan, bu yöntemle 40 kişiyi mağdur ederek yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 75 adet tabanca fişeği, 1 adet balistik yelek, 5 adet av tüfeği fişeği, 4 adet telefon ve 1 adet USB bellek ele geçirildi.

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