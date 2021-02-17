Tufanbeyli'de kar ve tipi etkili oluyor

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Adana’nın kuzey ilçelerinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü'de gece etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Tufanbeyli'de yoğun tipi yağışının görüldüğünü belirten Başkan Ergü, kar küreme çalışmaların sürüdüğünü söyledi.Ergü, "Çok güzel kar yağıyor. Lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayın. Kar yağsın ama sizler mağdur olmayın" dedi.

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