Mezar taşları kırılan ikiz şehitlerin babası: Bu çocuklar sadece benim değil, Türkiye´nin şehitleri



Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ANKARA Gölbaşı´nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç´un (25) tahrip edilen mezar taşları onarıldı. Şehitlikteki manzarayı görünce acısının tazelendiğini söylen ikiz kardeşlerin babası Hacı Ali Oruç, "Mezarları görünce yaram yeniden tazelendi. Bu çocuklar sadece benim değil, Türkiye´nin şehitleridir. Vatanı, milleti için canını veren şehitlere nasıl eliniz uzandı?" dedi.

FETÖ´nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı´ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı´nda F16´larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç´un Adana´nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi´ndeki şehitlikte bulunan mezarlarına hafta sonu zarar verildi.

Kimliği belirsiz kişilerce şehitlerin ve diğer mezarların taşlarının tahrip edildiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine Terörle Mücadele (TEM), Güvenlik ve Asayiş Şube müdürlüklerine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede şehitlikteki Türk bayraklarının sökülüp, yere atıldığı ve ikiz şehitlerin mezar taşları da dahil, mezarlıktaki 79 mezar taşının kırıldığı belirlendi. Haberi alır almaz şehitliğe gelen ikiz şehitlerin babası Hacı Ali Oruç, mezar taşlarının kırıldığını görünce yıkıldı. Acılı baba Oruç´u, şehitliğe gelen emniyet müdürleri teskin etti. Adana Valisi Süleyman Elban ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, şehit kardeşlerin mezarları dahil 79 mezar taşının kırılmasının ardından Ali Hocalı Mezarlığı´nda incelemelerde bulundu

MEZAR TAŞLARI ONARILDI

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezar taşlarını onararak, yerine koydu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu şehit ikiz polislerin babası Hacı Ali Oruç´u telefonla arayarak teskin edip, sorumluların bulunup, cezalandırılacağını söyledi.

`BEDDUA, ŞEHİT BABASINA YAKIŞMAZ´

Olaydan bir gün sonra şehit evlatlarının mezarını ziyaret eden Oruç, yeniden duygu dolu anlar yaşadı. Oğullarının mezarları başında dua eden Oruç, sorumluları Allah´a havale ettiğini söyledi. Bir an önce faillerin ortaya çıkarılmasını istediğini belirten Oruç, "Haberi alınca buraya geldim. Bir de baktım ki çocukların mezar taşları yerde. Ağlasam bir dert, ağlamasam bin dert. Beddua edemiyorum. Çünkü bir şehit babasına yakışmaz. Benim yaram yeniden tazelendi. Zaten içim dolu. Yeniden bir darbe oldu benim için" diye konuştu.

`BU ÇOCUKLAR TÜRKİYE´NİN ŞEHİTLERİDİR´

Evlatlarının yanına geldiğinde dua edip, onlarla sohbet ettiğini ve içini rahatlattığını kaydeden Hacı Ali Oruç, "Evlatsız yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Bu vatan olmasa, ben nasıl yaşarım? Allah kimseyi vatansız, yurtsuz bırakmasın. Gerektiğinde bu can, vatan için feda olur. Bu çocuklar sadece benim değil, Türkiye´nin şehitleridir" diye konuştu.

`NASIL ELİNİZ UZANDI?´

Olayı gerçekleştirenlere seslenen Oruç, "İnsan diyemiyorum onlara. Hiç mi Allah korkunuz, vicdanınız, merhametiniz yok? Vatanı, milleti için canını veren şehitlere nasıl eliniz uzandı? İnsan olan bunu yapmaz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-02-23 09:10:03



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