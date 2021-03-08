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Kısıtlama kalkınca ciğer kebabıyla kahvaltıya koştular; şehir dışından gelenler de var

DHA

Kısıtlama kalkınca ciğer kebabıyla kahvaltıya koştular; şehir dışından gelenler de var


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da kontrollü normalleşme süreciyle birlikte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından kentin markalaşan geleneği ciğer kebabıyla kahvaltıda yoğunluk yaşandı. Yaklaşık 5 ay süren kısıtlamanın ardından tarihi Büyük Saat Kulesi'nin çevresindeki ciğercilere akın eden vatandaşlar, masada ciğer kebabıyla kahvaltının keyfini çıkardı. Yüzde 50 kapasite ile çalışan ciğercilere, Bitlis ve Kayseri gibi illerden gelen kişiler de ilgi gösterdi. 
Her hafta sonu, tarihi Büyük Saat Kulesi çevresinde sokak aralarına kurulan ocaklarda kebapçılar, bir asırdır günlük kesim ciğerleri müşterilerinin damak zevkine sunuyor. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle kasım ayında alınan önlemler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve restoranlarda masada servisin kaldırılmasıyla Adanalılar, sağlıkları için bu geleneğe bir süre ara vermek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta pazartesi günü kontrollü normalleşme sürecini açıklaması, vatandaşlarda heyecan yarattı. Buna göre restoranların 07.0019.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle masada servis yapabileceği, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ise düşük ve orta riskli illerde kaldırıldığı duyuruldu. Ciğer kebabıyla kahvaltı yapmaya hasret kalan Adanalılar, kısıtlamanın kalkmasıyla hafta sonu sabahı soluğu ciğercilerde aldı. Ciğercilere akın eden vatandaşlar, aylar sonra ciğer kebabı ile kahvaltı yapmanın tadını çıkardı. 
'HASRET BİTTİ'
Kısıtlama öncesinde haftanın 23 günü ciğer kebabı ile kahvaltı yaptığını anlatan Erdinç Bideratan, "Özlenen hasretimiz bitti. Allah'a şükürler olsun kahvaltımızı ciğerle, kuşbaşı ile yapmaya devam edeceğiz. Uzun bir süre evlerde kaldık. Hayırlısı diyelim, inşallah iyi olur" dedi.
'ADANALI DAMAK ZEVKİNİ BİLİYOR'
Adana'da yaşayan arkadaşının daveti üzerine Bitlis'ten geldiğini anlatan üniversite öğrencisi Sadık Bahar, "Uzun zamandır gelmeyi planlıyorduk Adana'ya. Yasaklar kalkınca ilk fırsatı değerlendirdik. Daha bu sabah otobüsten indik, Bitlis Ahlat'tan geliyorum. Uzun zamandır bu anı bekliyorduk. Geldik ciğerimizi yedik, çok beğendik. Adanalılar damak zevkini biliyorlar, bayıldık. Yasaklar kalkınca bizim için de güzel bir değişiklik oldu, çok hoşumuza gitti. Fırsatım olsa her sabah ciğer ile kahvaltı yapmak isterim" diye konuştu.
CİĞER YEMEK İÇİN 350 KİLOMETRE YOLDAN GELMİŞ
Kısıtlamaların kalmasını değerlendirmek ve ciğer kebabı yemek için Kayseri'den geldiğini anlatan Murat Aydın ise şunları söyledi:
"Kayseri'den 350 kilometre yol yaparak, ciğer yemek için geldim. Geldiğimize değdi. Daha önce Adana'da ciğer kebabıyla kahvaltı yapmamıştım. İlk defa ciğer ile kahvaltı yaptım, mükemmel. Herkese tavsiye ederim. Adana'ya bir daha geldiğimde uğrayacağım ilk adreslerden biri."
'KURALLARA UYARAK ÇALIŞIYORUZ'
Büyük Saat Kulesi yanındaki Kalaycılar Sokağı'nda dedesinden babasına, babasından da kendisine miras kalan kebap dükkanında müşterilerini ağırlayan Mehmet Gemicioğlu (53), kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Yaklaşık 5 aydır devam eden kısıtlamaların, kısmi olarak kalktığını hatırlatan Gemicioğlu, şöyle konuştu: 
"3 kurala uyuyoruz; mesafe, maske ve hijyen. Kısıtlamaların kalmasıyla yoğunluk yaşadık. Mesafe kuralına uyuyoruz. Müşterilerimizden, bizi anlayışla karşılamalarını istiyoruz. Kurallara uymak zorundayız. Kapasitemizin yüzde 50'si ile çalışıyoruz. Adana'da şöyle bir gelenek var; sabahları kahvaltıda ciğer. Yüz yıllardır devam eder bu. İnsanlarımız, sabahları işe giderken enerji depolamak ve güne ciğerle başlamak ister kendilerini zinde hissetmek için. Bundan dolayı biz de kurallara uyarak hizmet vermek zorundayız."DHA-Genel Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2021-03-08 08:38:47

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