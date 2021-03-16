Adana-Mersin tren seferleri 22 Mart’ta başlıyor

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, AdanaMersin arası tren seferlerinin 22 Mart 2021 Pazartesi günü başlayacağını bildirdi.

Şevkin, yaptığı açıklamada, 11 aydan bu yana tren seferlerinin yapılmadığını hatırlatarak, Adanalı ve Mersinli vatandaşların taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdığını, girişimlerinin sonuç verdiğini belirtti.

Günde en az 12 bin vatandaşın yolculuk yaptığı AdanaTarsusMersin ve MersinTarsusAdana arasındaki seferlerin 22 Mart 2021 Pazartesi günü karşılıklı toplam 44 seferle hizmet etmeye başlayacağını vurgulayan Dr. Şevkin, ayrıca İskenderunMersin, Mersinİskenderun, İslahiyeMersin ve Mersinİslahiye seferlerinin de aynı tarihte başlayacağını kaydetti.

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