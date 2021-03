Avcı: "Sözleşmeyle kadın ve aile korunamaz" MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle iptal edilmesinin, Türk milletinin beklediği yerinde, haklı bir karar olduğunu söyledi

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, İstanbul Sözleşmesi ile kadının, ailenin korunamadığını, şiddetin daha da arttığını belirterek, milli kültürümüzde ve inanç sistemimizde saklı değerlerimizi yeniden keşfetmek gerektiğini ifade etti.

Avcı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle iptal edilen, 2011’de imzalanan, 2014’te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’nin, kadın ve aileyi hedef alan şiddeti önlemediğinin yaşanarak öğrenildiğini söyledi. Buna rağmen Sözleşmenin savunulmasının anlamsız olduğunu belirten Avcı, “İstatistiklere göre cinayet, şiddet azalmamış, aksine daha da artmış; Sözleşmenin imzalandığı 2011’de 121 olan cinayet ve şüpheli ölüm sayısı 2019’de 474’e ulaşmıştır. Her olayın ardından istatistik yayınlayıp ‘Kadınlara şiddet son bulsun’ diyerek sokağa çıkanların, her gün Devletimizi hedef yapanların, iptal kararından sonra bu sefer ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ kampanyası açmaları çok manidar” dedi.



"İptal kararına tepkileri iyi niyetli bulmuyoruz"

Bünyamin Avcı, “Bu sözleşmede ısrar eden Batı zihniyeti; ne büyük tezattır ki çocuk yaştaki kızları, erkekleri dağa kaldırıp kirleten, şiddetin her türlüsünde ve terör eylemlerinde kullanan pkk’ya destek açıktan vermekte, yine kadın, çocuk demeden mültecilere şiddet uygulayan, parasını, mallarını zorla gasp ederek, ellerini kelepçeleyip denize atan barbar Yunan yönetimine sahip çıkmaktadır. Batı ile aynı düşünen ülkemizdeki muhalefetin ve yandaş örgütlerin; toplumsal cinnetin önünü açan, töremizi, inancımızı tehdit eden ve milli beka sorunu haline geldiği tecrübeyle anlaşılan İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline karşı çıkmalarını iyi niyetli bulmuyoruz” şeklinde konuştu.

Şiddetin önlenmesi konusunda MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını hatırlatan Avcı, şunları söyledi:

“Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bu konuda daha önce farklı tarihlerde önemli mesajlar vermiştir. ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun eksiksiz ve tam olarak uygulanması lazım’, ‘Yalnızca kanuni tedbirlerle değil, ahlaki, manevi, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik önlem ve önerileri de devreye almak şart’, ‘Hadımsa hadım, idamsa idam, gereği neyse yapılmalıdır’ şeklindeki açıklamaları, meseleye çok yönlü bütüncül bir yaklaşımı ve aynı zamanda köklü çözüm iradesini yansıtmaktadır.”



"Saklı değerlerimizi yeniden keşfetmeliyiz"

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, açıklamasını şu ifadelerle bitirdi:

“Özetle; sadece kadına değil, çocuğa ve tüm canlılara şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadını, çocuğu; canlıları korumak için İstanbul Sözleşmesi’ne gerek yoktur. Genel Başkanımızın işaret ettiği milli ve manevi değerleri önceliğine alan eğitim sistemi ile diğer sahalardaki uygulamaların gözden geçirilmesi ihtiyacı görülüyor. İnsanımıza Allah’a kulluk bilincini, yaratılış gayesini, sevgiyi, merhameti, ailenin önemini anlatmak lazımdır. Bir çiçeği koparmaya, suyu kirletmeye, karıncaya basmaya izin vermeyen bir kültürün ve inancın sahibi olan aziz milletimiz, ‘Tek dişi kalmış canavarın ısrar ettiği sözleşmeye değil, milli kültürümüzde ve inanç sistemimizde saklı değerlerimizi yeniden keşfetmeye muhtaçtır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.