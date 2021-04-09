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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İHA

Adana hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Adana'da hipodromda seyis olan iki kişinin kavgası ölümle sonuçlandı. Kavga eden seyislerden biri diğer seyisi defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan Adana Hipodromu'nun ahırların olduğu yerde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hipodromda seyis olan Selçuk Turan ve Fırat P. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırsında Fırat P., aynı zamanda akrabası olan Selçuk Turan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Hipodrom güvenlikleri durumu fark etmesi üzerine olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Selçuk Turan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Selçuk Turan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayı gerçekleştiren Fırat P.'yi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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