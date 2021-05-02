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Deredeki balıklar telef oldu Adana'nın Feke ilçesinde köylüler, HES barajına dökülen 3 ton asidin balık ölümlerine neden olduğunu ileri sürdü

İHA

Deredeki balıklar telef oldu Adana'nın Feke ilçesinde köylüler, HES barajına dökülen 3 ton asidin balık ölümlerine neden olduğunu ileri sürdü

Adana’nın Feke ilçesindeki Salam Deresinde çok sayıda balık telef oldu. Köylüler balıkların barajdan suya karışan asit yüzünden telef olduğunu iddia etti.
İlçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'nde bulunan Salam Deresindeki balık ölümleri köylülerin tepkisine neden oldu. Köy sakinleri HES barajından kendilerine "hayvanlarınızı suya yaklaştırmayın" uyarısı yapıldığını iddia ederek, baraj suyuna yanlışlıkla 3 ton asit döküldüğünü iddia etti. Köy sakinleri, dünden bu yana derede bulunan binlerce balığın telef olduğunu ileri sürdü.
Köy sakinlerinden Ali Kemal Mencik, "Bu derede yaşayan balık çok lezzetli ve özel bir balıktı. Adana’nın her yerinden bu balık için köyümüze misafir gelirdi. Artık bir tane bile bu balıktan kalmadı. İlçemiz adına üzgünüz yetkililerin acilen çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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