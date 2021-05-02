Adana'da geri kazanım tesislerine rekor ceza Ömer Çelik: "Çukurova’nın zehirlenmesi ihanettir. Müsaade etmeyeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da 26 geri dönüşüm tesisine faaliyetten men ve 7 milyon 20 bin lira para cezası uygulandığını belirterek, "Çukurova’nın zehirlenmesi ihanettir. Müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana'da 133 atık geri kazanım tesisine yapılan denetimde, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan çalıştığı tespit edilen 26 işletmeye, faaliyetten men kararı ile toplam 7 milyon 20 bin lira para cezası verildiğini bildirdi. Çelik, "Çukurova’nın zehirlenmesi insan sağlığı için asla tahammül edemeyeceğimiz bir şey. En kararlı şekilde denetimler sürecek. Çevreyi zehirlemek insanlık düşmanlığıdır. Bereketli Çukurova’nın zehirlenmesi ihanettir. Müsaade etmeyeceğiz. Çukurova’yı koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.