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Yerli ve milli vida ovalama makinesi KOSGEB desteği aldı, 25 bin dolara ithal edilen makineyi 13 bin dolara mal etti Çin, Tayvan ve İtalya’dan dünyaya satılan vida ovalama makinesi artık Türkiye’de de üretiliyor Firma sahibi Cabbar Avcı: “Makineyi CNC haline getirdik” “Fiyat farkının yanı sıra yerli makine 2 buçuk kat hızlı üretim yapıyor”

İHA

Yerli ve milli vida ovalama makinesi KOSGEB desteği aldı, 25 bin dolara ithal edilen makineyi 13 bin dolara mal etti Çin, Tayvan ve İtalya’dan dünyaya satılan vida ovalama makinesi artık Türkiye’de de üretiliyor Firma sahibi Cabbar Avcı: “Makineyi CNC haline getirdik” “Fiyat farkının yanı sıra yerli makine 2 buçuk kat hızlı üretim yapıyor”

Adana’da bir firma yerli ve milli vida ovalama makinesi üretti. Firma, 25 bin dolara ithal edilen makineyi 13 bin dolara mal etti. Çin, Tayvan ve İtalya’dan dünyaya satılan makine artık Türkiye’den de satılarak ithalatın önüne geçilecek.
Uzun yıllardır merkez Seyhan ilçesinde bulunan Metal Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir firma, vidaların ucunu açan makinenin arızalanması üzerine aynı makineyi üretmeyi düşündü. Firma sahibi Cabbar Avcı, ARGE çalışmalarının ardından aynı makineyi daha ucuza mal edebileceğini ve yurt dışında satılanlardan daha hızlı çalıştırabileceğini belirledi.
Bunun üzerine Avcı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) 257 bin TL geri ödemesiz, 68 bin TL’de geri ödemeli destek alarak yerli ve milli vida ovalama makinesi üretimine başladı. Makineyi üretim aşamasında ise Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren başka bir firma makineye talip olup, 11 adet de sipariş verdi.
Yaklaşık 1 yıl içerisinde firma toplam 11 makineyi üretti ve sattı. Normalde Çin, Tayvan ve İtalya’dan tanesi 2530 bin dolardan satılan makine artık Türkiye’den de üretilip satılıyor. Yurt dışında üretilen makineler dakikada 200250 vidanın uçunu açarken yerli makine dakikada 600700 vida ucu açıyor.

“Makineleri yerlileştirdik, millileştirdik”
Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Cabbar Avcı, makinenin yazılımından, kullanılan bütün parçalarına kadar her şeyin yerli ve milli olduğunu belirterek, “KOSGEB’in vermiş olduğu ARGE desteğini ve kendi imkanlarımızı kullanarak vida ovalama makinesi ürettik. Normalde Tayvan, Çin veya İtalya’dan gelen makineleri yerlileştirdik, millileştirdik. Bunun yanında da servo motor ve ciddi bir yazılım yaparak makineyi CNC haline getirdik. İleride perçin ve diğer makinelerle organize çalışabilecek şekilde yazılımını yaptık” diye konuştu.

“Her bir makineden 1015 bin dolar kârımız oldu”
Yerli ve milli vida ovalama makinesinin dakikada 600700 vidanın ucunu açtığını kaydeden Avcı, “Normal şartlarda yurt dışından gelen makineler dakikada 200250 adeti zorlarken bizim makinemiz dakikada 600700 adet vida ucu açıyor. Normal şartlarda 2025 bin dolara alınıyordu bu makine. Bizim maliyetlerimiz 1315 bin dolar arasında oldu. En az her bir makineden 1015 bin dolar kârımız oldu. Bu sadece makine fiyatı, gümrük vergileri, yol ve nakliyeyi saymıyorum. Fiyat farkı yanı sıra bizim makinemiz 2 buçuk katı kadar daha hızlı üretim yapıyor. Bunların dışında yeni makineye bazı özellikler ekledik. Soğutma sıvısıyla kesme sıvısının birbirine karışmasını engelledik. Daha birçok iyileştirmeler yaptık. Bu da kullanıcı firmaya artı ve tasarruflar sağlayacak” ifadelerini kullandı.

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