Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan kavgada M.Ş.'nin tabancayla açtığı ateş sonucu ev sahibi İsmet Yiğit yaşamını yitirdi, Sabahat Ö. ise bacağından yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 58168 Sokak'ta bir apartmanın 3'üncü katındaki İsmet Yiğit'e ait evde meydana geldi. M.Ş., iddiaya göre evine geldiği İsmet Yiğit ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş. belindeki tabancayı çakartıp, Yiğit ve evde bulunan Sabahat Ö.'ye ateş açtı. Evden kavga ve silah sesi duyduktan sonra bir kişinin de kaçtığını fark eden apartman sakinleri, daireye geldiklerinde Yigit'in kanlar içinde haraketsiz yattığını, Sabahat Ö.'nün ise bacağından yaralı olduğu görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Yiğit'in öldüğünü belirlerken, yaralı Sabahat Ö. ise ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İsmet Yiğit'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi M.Ş.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2021-06-10 23:56:28



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