Meral Akşener, Adana'da



Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana),(DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'nın Ceyhan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyarette bulunmak üzere kara yolu ile Adana'ya geldi. Akşener, ilk olarak Ceyhan ilçesinde Belediye Başkanı Hülya Erdem, İYİ Parti ile CHP il, ilçe ve kadın kolları yöneticileri, meclis üyeleri ve partililer tarafından karşılandı. Akşener, Kızılay Caddesi'ndeki çarşı merkezinde esnafı ziyaret edip, sohbet etti. DHA-Genel Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

2021-06-14 18:00:16



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