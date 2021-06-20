Adana’da kaçakçılık operasyonu 4 bin 600 litre akaryakıt, bin 180 paket sigara, 960 litre sahte içki ve 858 adet cinsel ürün ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 bin 600 litre akaryakıt, bin 180 paket sigara, 960 litre sahte içki ve 858 adet cinsel kaçak ürün ele geçirdi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak ürün sokulduğu bilgisine ulaşarak 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Baskınlarda 4 bin 600 litre akaryakıt, bin 180 paket sigara, 960 litre sahte içki, 250 kilo nargile tütünü, 457 adet elektronik sigara likiti, 7 adet elektronik sigara ve 858 adet cinsel ürün ele geçirdi.

Polis olaylarla ilgili olarak 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

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