Adana’da kaçakçılık operasyonu 4 bin 600 litre akaryakıt, bin 180 paket sigara, 960 litre sahte içki ve 858 adet cinsel ürün ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 bin 600 litre akaryakıt, bin 180 paket sigara, 960 litre sahte içki ve 858 adet cinsel kaçak ürün ele geçirdi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak ürün sokulduğu bilgisine ulaşarak 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı.
Baskınlarda 4 bin 600 litre akaryakıt, bin 180 paket sigara, 960 litre sahte içki, 250 kilo nargile tütünü, 457 adet elektronik sigara likiti, 7 adet elektronik sigara ve 858 adet cinsel ürün ele geçirdi.
Polis olaylarla ilgili olarak 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.